Famalicão: João Pedro Pais canta no Senhor dos Aflitos

A Ecopista de Lousado, com as árvores e a paisagem verde, vai manter-se. A garantia é da direção do Colégio Mundos de Vida. Esta instituição social e de ensino lutou pela manutenção desta área onde se encontra o Bosque do Colégio Mundos de Vida.

Em comunicado, a Mundos de Vida tem a garantia de que a Medway encontrou uma alternativa para a linha de parqueamento de vagões, evitando a destruição da ecopista. Teve a informação de que, caso o terminal de mercadorias venha a ser construído, os comboios oriundos da Galiza entrarão diretamente nas instalações, sem afetar a ecopista nem a zona sensível do sistema ecológico do rio Pelhe. «A adesão e o envolvimento de tanta gente fizeram a diferença. Agradecemos a todos os que deram voz a esta causa, assim como às entidades locais que com as suas iniciativas deram continuidade à vontade do povo desta terra», realça a direção do Colégio. A Mundos de Vida endereçou convites aos presidentes da IP e da Medway para um almoço nas suas instalações, seguido de uma visita ao local agora salvaguardado. «Será uma oportunidade para verem com os próprios olhos a beleza do lugar que ajudaram a preservar, com a sua última decisão», sublinha.

Recorde-se que a Mundos de Vida, há cerca de um ano, encetou uma campanha de sensibilização e de alerta para a preservação da estrutura. Estiveram envolvidos alunos, suas famílias e cidadãos da freguesia. Foi criado um hino, foi endereçada uma petição ao presidente da IP e uma mobilização junto dos meios de comunicação social. Ocorreu, inclusive, uma “Festa no Bosque”, integrada nos 40 anos da instituição, que reuniu mais de um milhar de pessoas.