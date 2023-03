Famalicão: João Pedro Sousa e Tiago Silva no Rali de Gondomar

João Pedro Sousa e Tiago Silva, ao volante de um Renault Clio RS, vão participar no Rali de Gondomar, a disputar no próximo fim de semana, prova que marca o arranque do projeto desportivo desta dupla, repetindo a presença no Campeonato Start Norte de Ralis.

Para Gondomar, o piloto espera «voltar a ganhar ritmo competitivo e terminar, para amealhar o máximo de pontos possíveis. Avizinha-se uma prova com bastante concorrência e com várias novidades no percurso face aos anos anteriores, algo que nos agrada bastante».

Para esta longa temporada, os famalicenses voltam a renovar a imagem, aproveitando para agradecer a todos quantos tornam o projeto possível. Sousa e Silva contam com o apoio de vários patrocinadores, parceiros fundamentais neste projeto desportivo.

Foto: Hugo Moreira