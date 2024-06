Famalicão: João Pinheiro é o melhor árbitro português

O Laurus Nobilis Music Fest decorrerá de 19 a 21 de julho, no Louro, com música e cultura. As atrações principais incluem os gregos SepticFlesh, os polacos Vader e os portugueses Moonspell.

Os Septicflesh regressam ao Laurus, 6 anos depois, para a apresentação do novo álbum “Modern Primitive”. Já os polacos Vader vêm apresentar o espetáculo de celebração dos 40 anos de carreira, exclusivo em Portugal no Laurus Nobilis. Os Moonspell estão de volta a Famalicão com um alinhamento old school que se foca nos seus dois primeiros clássicos: Wolfheart e Irreligious, mas que deixa em aberto uma viagem até aos seus early days.

Além destes, o festival contará também com um leque de bandas de referência, como os portugueses Godiva, os holandeses Carach Angren e os italianos Hideous Divinity, entre outros.

A edição deste ano continua a contar com 3 palcos: Palco CEVE, onde atuarão as principais bandas do festival; o Palco Crédito Agrícola Médio Ave com 4 bandas por dia que permitirá manter a qualidade do festival com variados nomes nacionais e internacionais; o Palco Faz a Tua Cena que abre portas a artistas emergentes para que possam experienciar a vivência de tocar num Festival de Verão.

Os festivaleiros terão a oportunidade de desfrutar dos seus artistas favoritos e descobrir bandas emergentes.

Além da Música

O festival é mais do que um evento musical, os participantes do festival podem explorar uma variedade de atividades e atrações, incluindo: comida e bebida; uma área de restauração completa, com opções veganas, para todos os gostos, onde o tradicional caldo verde e pão com chouriço também marcam presença. Nas bebidas, e para além da cerveja, os festivaleiros poderão também experimentar vinhos locais.

O campismo continuará a ser gratuito e contará com roulote de street food, churrasqueiras comunitárias, piscinas, fontanário de água potável, pontos de carregamento de dispositivos móveis, WC químicos e chuveiros. O local está integrado na Ecovia e Parque da Formiga, uma zona natural de caminhada com ligação à ciclovia Famalicão – Póvoa de Varzim.

Ingressos e acessibilidade

Os ingressos para o Laurus Nobilis Music Fest 2024 já estão disponíveis para compra na BOL, em Espanha Masqueticket e em www.laurusnobilis.pt, bem como nos locais habituais. O passe geral tem o valor de 60€. Já os passes diários custam 40€.

Recorde-se que o Laurus Nobilis Music Fest é um festival de música metal anual que aposta num conceito de proximidade com os festivaleiros e a comunidade da região. Criado em 2015, o festival cresceu e tornou-se num evento de referência que atrai milhares de festivaleiros a Famalicão.