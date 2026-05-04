Famalicão: João Pinheiro nomeado para segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou, através de um comunicado no seu site, que o árbitro português irá dirigir a segunda mão das meias-finais entre o Bayern e o PSG, esta quarta-feira, às 20h00.

João Pinheiro, que reside em Famalicão, será auxiliado pelos árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, e pelo quarto árbitro norueguês Espen Eskås.

Terá, ainda, o apoio do VAR italiano Marco Di Bello e do AVAR Tiago Martins.

O árbitro minhoto foi elogiado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol por esta nomeação. «Foi com enorme orgulho que recebemos a notícia», afirmou, acrescentando que deseja «as maiores felicidades aos árbitros portugueses escolhidos para este jogo tão importante da Liga dos Campeões»

João Pinheiro e a restante equipa tinham sido nomeados para um jogo do passado fim de semana, entre o Portimonense e o Desportivo de Chaves, mas acabaram dispensados pelo Conselho de Arbitragem, que justificou a decisão com gestão física.

O árbitro já esteve presente nas três principais competições de clubes esta época. Mais recentemente, dirigiu o jogo entre o Nottingham Forest e o Aston Villa, relativo à primeira mão das meias-finais da Liga Europa.