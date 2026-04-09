Famalicão: João Pinheiro vai ao Mundial de 2026

O árbitro residente em Famalicão é um dos escolhidos para estar presente na fase final do Campeonato do Mundo de Futebol que irá decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. Desde o Mundial de 2014, realizado no Brasil, que Portugal não tinha um árbitro na lista final da FIFA. Pedro Proença, o agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi o último a apitar em campeonatos do Mundo.

João Pinheiro é o único português na elite da UEFA e integrou o estágio final de preparação para árbitros europeus que decorreu há duas semanas em Itália.

No Mundial terá o apoio dos árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia.

Esta época, João Pinheiro já arbitrou o clássico entre SL Benfica e FC Porto, do passado dia 8 de março, da 25ª jornada, e a Supertaça Europeia entre PSG e Tottenham.

Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, felicita João Pinheiro afirmando «que é um exemplo de profissionalismo e de evolução contínua». Esta presença no Mundial 2026 reforça, segundo o dirigente, «o prestígio internacional da arbitragem portuguesa e demonstra que o talento nacional, nas suas mais variadas vertentes, continua a afirmar-se nos maiores palcos do futebol mundial»

De 38 anos, Pinheiro já foi distinguido por 3 vezes, nas épocas de 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 como melhor árbitro do ano em Portugal.

Tiago Torres