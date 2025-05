Famalicão: João Pinheiro vai arbitrar a Final da Liga dos Campeões

Castelões vai celebrar a Festa em Honra de S. António, de 13 a 15 de junho.

No começo do mês, a Comissão de Festas convida a população a participar no Levantamento da Bandeira acompanhada pela Fanfarra dos Escuteiros de Castelões, às 15h30, dia 1 de junho. No domingo seguinte, dia 8, realiza-se o Leilão.

A 13 de junho a festividade começa às 08h30 com missa e sermão em Honra de Sto. António, na Capela, com distribuição do Pão. Às 20h00 há garraiada e às 22h00 o DJ Joca Veloso anima a Noite Branca em Castelões.

No sábado, dia 14, a Eucaristia está agendada para as 18h00 e às 22h00 começa a animação musical com João Dantas. Uma hora depois, o palco será ocupado pelo DJ Hallux Makenzo & Mc Taty Agressivo. E a noite não fica por aqui, às 24h00 há a habitual sessão de fogo de artifício e segue-se o DJ Menasso, à 01h30.

A Banda Bingre Canelense fará a entrada no domingo, às 09h00 e a missa com sermão em honra do padroeiro começa às 11h00. A meio da tarde sai a Procissão solene e o grupo Sons do Minho sobe ao palco às 17h30. A banda de música volta a atuar às 19h00 e o encerramento da festa acontece uma hora depois.