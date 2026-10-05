O GD Joane e a Oliveirense somam por vitórias os três jogos já disputados na pró nacional da AF Braga. As duas equipas famalicenses, a par d´Os Sandinenses, somam 9 pontos e seguem invictas na frente da prova.

Na jornada deste fim de semana, a Oliveirense teve uma vitória épica (2-3) sobre o Merelinense. No último lance do jogo – um livre frontal – aos 90+4 minutos, João Pinto, que entrara aos 80 minutos, carimbou a vitória para gáudio dos seus companheiros e adeptos presentes. Uma vitória difícil, mas feita com a mestria de um remate perfeito na marcação do livre direto. Pedrinho esteve, também, em destaque no encontro da terceira jornada, sendo o autor dos restantes dois golos da sua equipa.

O Joane venceu, 3-1, o Santa Eulália, com golos de André Jorge, Herculano e Fred Silva.

Quem continua sem qualquer ponto é a AD Ninense. No sábado, em casa, perdeu, 1-2, com o Santa Maria.

Na próxima jornada, a equipa de Tiago Pinto visita o Mascotelos, o Joane viaja até às Marinhas e a Oliveirense recebe o Esposende.

Na divisão de honra, série B, jornada 2, o Bairro foi goleado, 2-6, em casa do Operário de Campelos, o S. Cosme empatou, sem golos, na receção ao Antine e o Operário perdeu, 1-0, nas Taipas.

Recorde-se que a primeira divisão só começa a 18 de outubro.