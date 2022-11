Famalicão: João Romano e Inês Silva entre os 10 melhores no nacional de semirrápidas

Decorreu, no passado sábado, a segunda jornada do campeonato da 2.ª divisão, grupo Norte-Centro, nos escalões Sub-16 e Sub-19. Os atletas do Clube de Rugby de Famalicão jogaram no Parque Desportivo do Inatel, em Ramalde- Porto, integrando as equipas mistas “Linces” (completadas com outros jogadores do Braga Rugby e Cercarte) tendo como adversários Sport Clube do Porto e Escola de Rugby do Porto.

No escalão Sub-16, o resultado foi um expressivo 50-5, favorável aos visitados. O ensaio de honra surgiu já perto do final da partida que assinalou a estreia em competição do atleta Guilherme Coelho. Já nos Sub-19 o resultado não foi tão desnivelado, mas as diversas falhas apresentadas levaram ao desfecho final de 26-0.

No próximo fim de semana, o clube famalicense vai participar no Convívio Norte-Centro, em Coimbra, nos escalões mais baixos.