Famalicão: João Salgueiro já não é treinador do Ribeirão

Na tarde deste domingo, o Ribeirão FC foi derrotado, por 2-1, na final da Supertaça da AF Braga. Um Santa Maria mais eficaz acaba por vencer o troféu, depois de ter vencido a Taça AF Braga da época passada.

O Ribeirão, que venceu a pró nacional e subiu ao campeonato de Portugal, entrou a perder no jogo, mas logrou chegar ao empate instantes antes do intervalo, numa infelicidade do guarda redes adversário que introduziu a bola na própria baliza, após um centro da direita do ataque ribeirense.

A equipa de João Salgueiro, ex-treinador do Santa Maria, foi, no cômputo geral mais senhora do jogo, teve as suas oportunidades, mas a equipa adversária conseguiu, na fase final da partida, marcar o segundo golo e, assim, fica com troféu. Hugo Vieira, com dois golos, foi o homem da final.

