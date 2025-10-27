Famalicão: Joaquim Figueiredo é o mais rápido do mundo da meia maratona aos 58 anos

O “Mês Rosa”, iniciativa dedicada à sensibilização para a prevenção e luta contra o cancro da mama, promovido pela Associação do Voluntariado Hospitalar que integra o Movimento Vencer e Viver do ULSMave – Hospital de Famalicão, encerrou com uma grande adesão e espírito solidário. Foi no jantar que teve lugar no passado sábado e encheu o salão do Centro Pastoral com cerca de três centenas de pessoas.

Entre os presentes estiveram várias personalidades, destacando-se as intervenções de Pedro Oliveira, vereador do Município de Famalicão, e de Carlos Pinto Ribeiro, presidente da Federação Nacional do Voluntariado em Saúde. Conceição Azevedo, presidente da Associação do Voluntariado Hospitalar de Famalicão, expressou o seu agradecimento a todos os que contribuíram para o sucesso das iniciativas.

Durante o jantar foram sorteados diversos prémios, entre os quais quadros oferecidos pelos artistas Helena Romão, Joaquim Carvalhal e Pedro Soares; livros de Filomena Fonseca e uma peça em cerâmica da Fundação Castro Alves.

A animação musical esteve a cargo de Luís Matias e o evento encerrou com uma atuação das bailarinas da Academia de Dança Artis, num ambiente de alegria e esperança.

Ao longo do mês decorreram três momentos marcantes. A “Caminhada Rosa”, realizada a 4 de outubro, reuniu três centenas de participantes numa manhã de partilha e consciencialização. Seguiu-se, no dia 12, a participação na eucaristia das 11h15, na nova igreja matriz de Famalicão, pelos doentes do cancro da mama.