Famalicão: Joaquim Figueiredo é o mais rápido do mundo da meia maratona aos 58 anos

O atleta famalicense venceu, este domingo, a Meia Maratona de Valência, no escalão M55. Uma vitória que lhe permite, também, exibir um novo recorde mundial de idade, 58 anos.
Joaquim Figueiredo, a poucos meses dos 59, terminou os 21 kms em apenas 1h11.48. Recorde-se que o atleta de Vila Nova de Famalicão é o recordista mundial da distância com 1h09, em M55.
O atleta obteve assim, na mesma prova, o terceiro recorde mundial: em 2023, 1h10 (recorde mundial de escalão 55), 2024, 1h09 (recorde mundial de escalão 55) e, agora, 1h11 como recorde de 58 anos.
Joaquim Figueiredo, que no início do ano esteve parado devido a lesão, apenas retomou os treinos em junho e obteve a melhor marca do ano. De salientar que, recentemente na Madeira, sagrou-se campeão do mundo de corta-mato.
