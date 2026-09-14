

​O atleta famalicense, em representação da equipa Figueiredos And Friends, conquistou o primeiro lugar, no escalão M55, na Meia Maratona do Porto.

​Na prova disputada na manhã deste domingo, com cerca de 15 mil atletas, Joaquim Figueiredo demonstrou o seu bom momento de forma, sendo o 14.º entre os atletas portugueses e 29.º na classificação geral absoluta.

A 19.ª edição da Hyundai Meia Maratona do Porto, organizada pela Runporto, reuniu milhares de atletas de 94 países, que correram pelas ruas do Porto e de Gaia ao longo dos 21 quilómetros, celebrando o desporto e a superação.

Com partida e chegada junto ao Jardim do Passeio Alegre, a prova apresentou este ano um percurso renovado, com o regresso à cidade de Gaia através da Ponte Luís I, atravessada no tabuleiro inferior em ambos os sentidos, proporcionando aos participantes uma das mais emblemáticas paisagens urbanas da região.

Owen Korir Kapkama, atleta do Quénia, venceu a corrida, com o tempo de 01:01:58; seguido dos compatriotas Cyrus Kipkemoi Kimaiyo, com 01:02:03, e Thimothy Kibet Misoi, que fez os 21 quilómetros em 01:03:22. O melhor português foi André Pereira, do Santa Tecla, que terminou na 6.ª posição da geral, com o tempo de 01:04:13.

No setor feminino, venceu Naomi Chepngeno, também do Quénia, com o tempo de 01:10:35, seguida de outra queniana, Margaret Murinjo Monicah, com 01:10:57, e Hiwot Mehari Beza, da Etiópia, que terminou em terceiro lugar, com 01:12:07.

A primeira portuguesa foi Maria Vinagre, do SC Salgueiros, que terminou na 6.ª posição da geral, com o tempo de 01:14:21.