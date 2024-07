Famalicão joga com o Leixões no próximo sábado

No terceiro jogo de preparação para a nova época desportiva, o FC Famalicão recebe, sábado, o Leixões, jogo à porta fechada.

Depois dos duelos com a equipa de sub-23, que venceu, por 4-0, e com o Trofense, também com vitória, por 3-0, o plantel de Armando Evangelista prossegue com a preparação para mais uma presença na Liga.

Depois do Leixões, a 14 de julho, joga com o Penafiel; três dias depois, com o Casa Pia e a 3 de agosto, com o Moreirense, todos à porta fechada.

O jogo de apresentação do plantel aos sócios, realiza-se no dia 30 de julho, às 19h30, no Estádio Municipal. O Deportivo da Corunha é a equipa convidada.

Foto FC Famalicão