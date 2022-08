Famalicão joga em Barcelos na próx. segunda-feira e os bilhetes já começaram a ser vendidos

No mês em que se celebra a Semana Europeia do Desporto e integrado no Beactive Night em Família, Vila Nova de Famalicão recebe, na noite do dia 24 de setembro, uma corrida/caminhada de 5km, em simultâneo com igual iniciativa que decorre no Jamor.

A prova realiza-se a partir das 21 horas, no Parque da Devesa, com partida e chegada no parque de estacionamento do Citeve.

Inscrições gratuitas até 21 de setembro no site da Runporto.