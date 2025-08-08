Desporto, FC Famalicão

Famalicão joga em Tondela a 16 de agosto

O FC Famalicão já conhece o horário do seu jogo na 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A equipa desloca-se ao terreno do CD Tondela no sábado, 16 de agosto, com o encontro marcado para as 15h30.

Será a primeira saída dos famalicenses nesta edição da liga, depois da estreia em casa na ronda inaugural.

Famalicão: “Estamos prontos”, garante Justin de Haas

A declaração é de Justin de Haas na antevisão ao jogo inaugural da I Liga, com o Santa Clara.

Mesmo perante o avanço competitivo que a equipa dos Açores já leva – pela disputa de três jogos de acesso à fase de grupos da Liga Conferência – o defesa central do Famalicão acredita que o plantel “está preparado, porque fizemos uma boa pré-época, trabalhamos no duro e fizemos várias jogos-treino”. Acrescenta que o plantel, após seis semanas de preparação, treinou melhor as ideias de Hugo Oliveira, que chegou ao clube em dezembro passado.

Justin, que está em Famalicão desde a época 23-24, é um dos capitães da equipa. Fala “numa honra” liderar um grupo “com vários líderes, dentro e fora do campo”.

Na pré-época já marcou três golos, todos de grande penalidade, e “espero ser o primeiro da lista no domingo”.

A preparação da nova temporada tirou ao Famalicão Topic, “um amigo desde o primeiro dia” e Aranda, por lesão. “Estamos aqui por ele e terá sempre o nosso apoio”, um incentivo que também pede aos adeptos. “O entusiasmo manifestado na apresentação é para se repetir no estádio. É muito mais fácil jogar com ‘doze jogadores'”, assumiu o defesa central.

O Famalicão recebe o Santa Clara na tarde deste domingo, às 17 horas, no Estádio Municipal.

Luís Godinho apita Famalicão x Sta Clara

Já são conhecidos os árbitros para o primeiro jogo da época do Famalicão, que recebe o Santa Clara este domingo, às 17h00, no Estádio Municipal.

A partida será dirigida por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora. Os assistentes nomeados são Pedro Mota e Gonçalo Freire, enquanto o 4.º árbitro será Carlos Teixeira.

No vídeoárbitro (VAR) estará Manuel Oliveira, com o apoio de Diogo Pereira (AVAR).

Famalicão: Tiago Velho é o novo treinador do S. Paio d’ Arcos

O treinador famalicense, de 44 anos, tem um novo desafio desportivo. Tiago Velho vai treinar o São Paio d’ Arcos, formação que milita na divisão de honra da AF de Braga.

O técnico já passou, entre outros, pelo Ronfe, Balasar, Gerês, Bougadense, Ruivanense, Cabreiros e Granja.

O clube anunciou a contratação esta quarta-feira, com a referência que a escola de Tiago Velho resulta do alinhamento “com os valores do clube”.

Famalicão: Ana Cruz é reforço do Valadares Gaia

A jogadora famalicense foi anunciada como reforço do Valadares Gaia, formação que compete na Liga BPI, principal campeonato nacional de futebol feminino.

Ana Cruz, de 21 anos, já representou a ADJ Mouquim, FC Famalicão, SL Benfica e, na época passada o SC Braga. A defesa/médio também é internacional por Portugal.

Foto reprodução Facebook Valadares Gaia

Famalicão: Ribeirão FC SAD desiste da AF Braga

Em comunicado publicado nas redes sociais os responsáveis do Ribeirão FC SAD anunciam que a equipa de futebol não vai competir na divisão de honra da AF Braga.

A equipa estava inscrita na AF Braga, fez parte do sorteio para esta época, mas, afinal, acaba por não avançar. O treinador escolhido para liderar o projeto, Jorge Santos, foi avisado da decisão por SMS.

O próprio dá conta do seu lamento nas redes sociais: “incrível como nos dias de hoje isto acontece!
Depois de acertar tudo para início do projeto e começar a trabalhar no mesmo (…) hoje sou informado através de uma SMS que o Ribeirão SAD não irá participar nesta época 2025/26. Depois de um apertão de mão, de palavra de homem para homem dada, de um convicção e dedicação a um projeto sou informado desta forma a qual só me resta dizer RIDÍCULA !!”.

Recorde-se que os problemas da SAD perduram há duas épocas e colocaram em risco a participação da equipa nos campeonatos em que competiu. Há, também, dívidas ao clube, um diferendo que seguiu a via judicial.

Entretanto, o Ribeirão Futebol Clube, presidido por Pedro Rúben Gomes, decidiu avançar, esta época, com uma equipa sénior que vai competir na primeira divisão da AF Braga.

Famalicão: Daniel Carrasco assina contrato profissional com o Académico de Viseu

O jovem jogador famalicense, de 19 anos, assinou contrato profissional com o Académico de Viseu. Daniel Carrasco está nos “Viriatos” desde a época passada onde, nos sub-19, esteve em 32 partidas e apontou seis golos.

O defesa esquerdo começou no Trofense, em 2014-2015, a partir da época 2017-2018 foi para o Vitória SC onde prosseguiu a sua formação. Na temporada 2020-2021 deu o salto para o FC Porto.

Na presente temporada o famalicense faz parte do plantel sub-23 do Académico.

Daniel Carrasco também já foi internacional por Portugal.

Foto Académico de Viseu, reprodução Facebook