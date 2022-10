O FC Famalicão entra na Taça de Portugal na tarde de sábado, visitando o vizinho CD Trofense. O jogo da terceira eliminatória está marcado para as 15 horas, no Estádio do Clube Desportivo Trofense.

O bilhete para este jogo tem um custo de 10 euros, sendo que o clube famalicense também disponibiliza transporte, acrescendo mais 3 euros.

A venda dos bilhetes decorre até às 14.30 horas desta quinta-feira, enquanto a reserva de lugar no autocarro deve ser efetuada até às 19 horas do mesmo dia.

O transporte (com saída agendada para as 14 horas de sábado) está dependente do número de inscrições.