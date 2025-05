Famalicão: Jogador do Casa Pia encaminhado para o hospital por precaução

Na noite desta sexta-feira, no final da partida entre o Famalicão e o Casa Pia, um jogador da equipa visitante caiu no relvado. A situação causou apreensão e Pablo Roberto, que entrou no jogo aos 77 minutos, teve que ser assistido no relvado pelas equipas médicas dos dois clubes e outros meios de assistência que acorrerem de imediato ao local. Os jogadores formaram um círculo em volta de Pablo Roberto enquanto recebia os primeiros cuidados.

O médio acabou por sair do relvado pelo próprio pé, embora debilitado e com o apoio de colegas de equipa, sob aplausos dos adeptos nas bancadas.