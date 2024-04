Famalicão: Jogador do FAC foi alvo de xenofobia no último jogo

Famalicão: Feira do Ensino Secundário para 1200 alunos do 9.º ano

Está a decorrer, desde esta terça-feira, no CIEES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, em Vale S. Cosme, a “Feira do Ensino Secundário 2024 – Escolhe o Teu Futuro”, destinada aos alunos famalicenses do 9.º ano. A feira decorre até quinta-feira e está estimado que passem por lá cerca de 1200 alunos.

O objetivo deste encontro é ajudar os alunos a escolherem a área de estudo para o próximo ciclo de formação. Estão expostas e explicadas as principais disciplinas e saídas profissionais dos 15 agrupamentos de escola, escolas profissionais, estabelecimentos de ensino particular e artístico do concelho.

A “Feira do Ensino Secundário 2024 – Escolhe o Teu Futuro!” é uma organização da autarquia em parceria com a Rede Local de Educação e Formação.

Ao longo de um conjunto de percursos, os jovens são convidados a explorar, de uma forma prática e envolvente, toda a oferta formativa do Ensino Secundário, através de atividades, espaços interativos, contacto com profissionais, jogos, desafios, informação sobre os cursos e disciplinas, saídas profissionais, e acesso aos cursos e planos curriculares.

Contribuir para uma tomada de decisão mais consciente e informada e trazer o Ensino Secundário para ‘fora de portas’ para que os estudantes possam ter contacto com todas as áreas de conhecimento, envolvendo não só os alunos, como professores, psicólogos, empresas e profissionais, de forma a que possam conhecer as inúmeras oportunidades, quer formativas quer de empregabilidade, e assim melhor escolher o seu futuro

Serão exploradas várias áreas profissionais – Comunicação e Serviços, Artes Digitais e de Espetáculo, Design, Gestão e Negócios, Ciências e Saúde, Tecnologias de Informação, Tecnologias e Indústria, Tecnologias e Eletricidade e Eletrónica e Proteção e Bem Estar – as diferentes alternativas e as componentes letivas.

O presidente da Câmara explica que o objetivo passa por «contribuir para uma tomada de decisão mais consciente e informada e trazer o Ensino Secundário para ‘fora de portas’ para que os estudantes possam ter contacto com todas as áreas de conhecimento, envolvendo não só os alunos, como professores, psicólogos, empresas e profissionais, de forma a que possam conhecer as inúmeras oportunidades, quer formativas quer de empregabilidade, e assim melhor escolher o seu futuro».