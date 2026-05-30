Famalicão: Jogadores e treinador do FC Famalicão descrevem os principais momentos da época histórica (c/vídeo)

Hugo Oliveira, Gil Dias, Zlobin, Rodrigo Pinheiro e o capitão Gustavo Sá passaram em revista os principais momentos da época que já é passada, mas que faz parte da história do clube, pela melhor classificação de sempre (5.º lugar), melhor pontuação (56 pontos) e outros recordes.

“À nossa maneira”, assim é intitulado o vídeo que o FC Famalicão exibe nas redes sociais. Dos vários momentos e declarações realce para as «raízes», a palavra certa «para descrever o que vivemos e criamos . Raízes fortes que nos seguraram e sustentaram». Foi uma época de memórias «que não mais serão esquecidas. Foram momentos históricos com base nas raízes que criamos». Palavras do treinador Hugo Oliveira que fala de «uma certa beleza, porque jogamos à nossa maneira, sem preocupações com o adversário ou com a tabela. Sabíamos que iria ser justa, porque jogamos à nossa maneira», analisou.

Gil Dias e Gustavo Sá consideraram a goleada sofrida, 5-0, em Barcelos, como um momento marcante, mas «logo no balneário soubemos porque perdemos», notou Hugo Oliveira. «Nesse momento senti que o grupo estava ligado» e o sentimento de «frustração», como descreve GiL Dias, deu a força bastante para «acabarmos em quinto», considera Gustavo Sá. E os «treinos seguintes» agradaram-me muito, acrescenta o treinador. Foi um mau momento «que trouxe muitos bons momentos. Soubemos jogar à nossa maneira» e a equipa soube interpretar isso mesmo, analisa Zlobin.

Rodrigo Pinheiro considera que o objetivo da equipa «era jogar bem», o que obrigava a muito trabalho para conquistar a bola, mas «depois sabíamos desfrutar dela quando a tínhamos», reforça Zlobin. A emoção foi constante e o apoio dos adeptos exuberante. Em casa ou fora… agradeceram todos.

Confira no vídeo como o Famalicão – à sua maneira – fez uma época histórica.