Famalicão: Jogadores visitam Centro Social de Calendário

“A minha aldeia tem nome lendário, onde se fala de amor e magia”. Com este verso, começa o hino da Escola do 1.º Ciclo de Requião. Tem letra de Virgílio Carneiro (professor e escritor de Requião) e música dos professores do CCM.

A apresentação do hino, cantado pelos alunos do 1.º ciclo e pelos do Jardim de Infância, decorreu na manhã desta quarta-feira, dia 19 de outubro, no recreio coberto da escola, na presença dos autores da letra e da música, representantes da Junta, professores da escola e diretora do Agrupamento de Escolas D. Maria II.

O autor da letra, de 82 anos, é natural de Requião e, embora resida fora há muitos anos «nunca me esqueci da minha terra», confessou. A letra do poema faz menção às principais caraterísticas da freguesia, desde a torre sineira, aos prados, incluindo o Monte de Santa Cristina.

Margarida Moreno, coordenadora da EB de Requião, explica que o hino representa «a história do aparecimento desta freguesia e a identidade desta escola. Nós entendemos que era muito importante a escola ter um hino, por diversas razões, entre elas este sentimento de pertença dos meninos em relação à escola», anota.

A escola tem cinco turmas de 1.º ciclo e duas turmas de jardim de infância. Nos últimos anos, tem havido um aumento do número de alunos, «devido ao trabalho em rede entre o Agrupamento, o município, a Junta e a associação de pais, e também ao projeto diferenciado realizado neste Agrupamento», refere a coordenadora.

«O dinamismo desta escola é a prova de que dando autonomia aos senhores professores os projetos surgem e atingem a dimensão que se verifica neste estabelecimento», enaltece a diretora do Agrupamento, Cândida Pinto.

João Pereira, representando a Junta de Freguesia, mostrou-se muito emocionado com a alegria dos meninos e com esta identidade representada no hino. «É também o culminar de toda uma caminhada que a escola tem tido nos últimos anos, quer na reparação do edifício, como em termos de projetos pedagógicos. De tal forma que a escola é hoje de referência até a nível nacional», sublinha João Pereira.