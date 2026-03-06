Famalicão: Jogo com o Rio Ave (entrada gratuita) é importante para as contas da manutenção

A Câmara Municipal de Famalicão e as marchas participantes nas Festas Antoninas, que vão exibir-se no dia 12 de junho, chegaram a acordo quanto ao apoio financeiro para este ano.

Na noite desta quinta-feira, na Casa do Território, representantes dos vários grupos estiveram reunidos com o presidente da Câmara Municipal e com a vereadora da Cultura, Susana Pereira. O entendimento foi total: cada marcha vai receber 11 mil euros pela participação, quando antes o apoio estava estimado em 9 mil euros.

Mário Passos atendeu às razões invocadas, «particularmente aos custos associados à participação que, em primeira instância, visam aumentar a qualidade das exibições de todos».

Um representante de uma marcha revelou à Cidade Hoje que «nunca senti que houvesse um braço de ferro, no sentido “ou a Câmara dá mais ou não há marchas”; apenas uma troca de opiniões sobre a necessidade de reforçar o apoio municipal para que a qualidade exibicional das marchas seja garantida e, se possível, continuamente melhorada. Todos sabemos e reconhecemos o valor histórico que representa o desfile e tudo o que aporta para a imagem do nosso concelho».

Atualmente estão garantidas 9 marchas, mas as inscrições ainda estão abertas, terminando a 13 de março.

“Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal” é o tema deste ano. Os marchantes desfilarão pelas ruas da cidade a comemorar o reconhecimento nacional das festas do concelho que estão inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal desde 2022.