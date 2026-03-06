Famalicão: Jogo com o Rio Ave (entrada gratuita) é importante para as contas da manutenção

Hugo Oliveira, treinador da equipa de futsal, reconhece que a partida deste sábado, com o Rio Ave, é importante para o seu conjunto na luta pela manutenção. «Temos plena consciência do que está em jogo. O grupo está unido e determinado em dar uma resposta forte dentro do campo. A equipa vai responder com união, compromisso e ambição de vencer».
A cinco jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão recebe o conjunto vilacondense. A partida é da 18.ª jornada e joga-se às 11 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com entrada gratuita.
Um jogo importante para os famalicenses que estão no último lugar da classificação (12.º), com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que está uma posição acima. Os dois últimos da classificação descem de divisão. O Rio Ave é nono da classificação, com 23 pontos, e está no grupo (8 primeiros) que podem disputar o play-off de campeão.