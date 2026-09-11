O FC Famalicão recebe, na noite deste domingo, no Estádio Municipal, o Sporting. Após cinco jornadas, a equipa famalicense ainda não venceu na presente edição da Liga e, por isso mesmo, Mathias de Amorim diz que é tempo de vencer. Na antevisão ao jogo, notou «que vai ser difícil, mas um bom jogo para começar a vencer. É em casa, com os nossos adeptos e precisamos de vitórias».

Individualmente, «não interesse onde jogue, quero é ajudar a equipa», tarefa que também cabe aos adeptos: «apoiem-nos, seja em casa, seja fora. Precisamos do vosso apoio», pediu o jovem jogador.

Mathias de Amorim, de 21 anos, está no Famalicão desde a época 24/25 e rapidamente afirmou-se no meio campo. Já soma 64 jogos, seis golos e cinco assistências. Embora com dupla nacionalidade (francesa e portuguesa) soma 12 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.

FC Famalicão e Sporting encontram-se a partir das 20h30 deste domingo, no Estádio Municipal de Famalicão. O jogo é da sexta jornada da I Liga e o clube famalicense ainda tem à venda bilhetes (só para sócios) estimando-se que o Municipal volte a registar casa cheia.