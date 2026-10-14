O árbitro Miguel Fonseca, da AF Porto, é o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre o Paredes e o Famalicão, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

João Martins e André Costa são os assistentes e Flávio Jesus o 4.º árbitro.

A partida realiza-se ao final da tarde de domingo, às 19h30, no Estádio Municipal das Laranjeiras.

O Famalicão tem à venda os bilhetes (5 euros) até às 18 horas de sábado; bilhete e transporte – 10 euros (marcação de até às 12h30 de sábado).

(Foto: FPF)

