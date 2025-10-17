Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Jogo da Taça arbitrado por Miguel Fonseca

O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, entre o S. João de Ver e o FC Famalicão, será arbitrado por Miguel Fonseca, da AF Porto.

Pedro Ribeiro e André Ferreira são os assistentes e Luís Silva o quarto árbitro.

A partida está marcada para este sábado, às 15 horas, no Estádio Municipal do Sporting Clube São João de Ver.

Foto: Reprodução Facebook AF Porto

Famalicão: Agressões na estação de comboios fazem um ferido

A tarde desta sexta-feira fica marcada por agressões que terão acontecido na estação de comboios de Famalicão, das quais resultaram um ferido do sexo masculino.

Para o local foram acionadas duas patrulhas da PSP e os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Agrupamento de Escolas Terras do Ave em mobilidade na Turquia

Um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Terras do Ave participou, na semana passada, numa mobilidade do projeto Erasmus+ Digital Wellbeing, realizada na cidade de Bursa, Turquia, em que o tema foi o bom uso do digital. Além dos famalicenses, participaram parceiros da Alemanha e da Chéquia.

No primeiro dia houve um programa diversificado, que combinou atividades pedagógicas, momentos de reflexão e experiências culturais.

As sessões de trabalho exploraram boas práticas sobre o digital e o uso saudável das tecnologias no quotidiano escolar.

Ao longo da semana, realizaram-se sessões práticas, debates e apresentações de grupo, sempre com enfoque na promoção de competências digitais equilibradas. As atividades foram pensadas para estimular o pensamento crítico, a criatividade e a cooperação internacional.

Para além do trabalho em sala, o programa integrou um vasto conjunto de experiências culturais. Entre as visitas, destacam-se os monumentos históricos, o contacto com a comunidade local e a visita ao Aquário de Bursa.

Na sexta-feira, o grupo apresentou os resultados finais das atividades desenvolvidas, partilhando reflexões e propostas para um uso mais consciente das tecnologias digitais.

Segundo a direção do Agrupamento, a semana em Bursa revelou-se uma «experiência transformadora» para todos os participantes. «Para além das aprendizagens ligadas ao bem-estar digital, este encontro permitiu aprofundar o espírito europeu, a cooperação entre escolas e a valorização da diversidade cultural», realça.

O Agrupamento de Escolas Terras do Ave entende que, assim, reforça o seu compromisso com a internacionalização e com a participação ativa em projetos Erasmus+, promovendo oportunidades únicas de crescimento pessoal, académico e intercultural para toda a comunidade educativa.

Famalicão: Edifício da Junta de Vermoim foi destaque numa das plataformas de arquitetura mais prestigiadas do mundo

O novo edifício da Junta de Freguesia de Vermoim foi destaque na ArchDaily, um dos sites mais conhecidos a nível mundial pela partilha de informação na área da arquitetura.

Projetado pelo arquiteto Rui Mendes Ribeiro, o edifício está localizado junto ao centro cívico e à capela da freguesia, contempla pequenas áreas ajardinadas e de circulação pedonal.

É composto por rés-do-chão e primeiro piso e nada foi deixado ao acaso, nem mesmo a escolha dos materiais de construção, o betão aparente com cofragem em réguas de madeira, o tijolo negro e o vidro que traduzem a força construtiva, a ligação entre interior e exterior e a luminosidade do edifício.

Famalicão: Equipa feminina visita FC Porto

Na tarde deste sábado, às 15 horas, a equipa feminina do Famalicão joga em casa do FC Porto, atual líder da série Norte da 2.ª divisão, com três vitórias em outros tantos jogos.

O jogo está marcado para as 15 horas, no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

O Famalicão soma quatro pontos.

Famalicão: Casa do Pessoal do Hospital proporciona Torneio de Padel Solidário

A Casa do Pessoal do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão (IPSS) organizou, no dia 11 de outubro, um Torneio de Padel Solidário, que decorreu nas instalações do SettePadel.

Mais do que uma competição desportiva, o torneio teve como principal objetivo a angariação de fundos para a requalificação e modernização de uma das salas do pré-escolar do infantário gerido pela Casa do Pessoal.

Segundo a direção, esta remodelação representa «um passo importante no compromisso da instituição com a infância e a educação, proporcionando um espaço mais seguro, confortável e estimulante para as crianças».

Além do convívio, os responsáveis dizem que o encontro refletiu o espírito de união e colaboração que se sente entre os sócios da Casa do Pessoal e os profissionais da ULSMAVE. Esta iniciativa é considerada «uma oportunidade para promover hábitos de vida saudáveis e fortalecer os laços entre colegas de trabalho, fora do ambiente hospitalar».

A Casa do Pessoal agradece a todos os que participaram e contribuíram para o êxito deste evento, desde os atletas que competiram com entusiasmo até às entidades parceiras e patrocinadores.

Famalicão: Antigos alunos debatem valor do modelo educativo dos Jesuítas

Mais de uma centena de antigos alunos de estabelecimentos de ensino jesuítas de toda a Europa estão reunidos no Colégio das Caldinhas a debater o valor do modelo educativo dos Jesuítas. Estão, também, a desenvolver atividades de “networking” tendentes à criação de laços de cooperação entre as suas associações de “alumi”.

Este encontro, que começou esta sexta-feira e decorre até domingo, é da responsabilidade da Confederação Europeia de Antigos Alunos da Companhia de Jesus (ECJA no acrónimo em Inglês) que, pela primeira vez, se realiza no Colégio das Caldinhas, numa organização da respetiva Associação de Antigos Alunos (AAACC).

Segundo Adriano Barreto Ramos, presidente da direção da AAACC, a realização de um encontro europeu de antigos alunos no Colégio das Caldinhas «evidencia a centralidade educativa da instituição e a qualidade do ensino que aqui é ministrado há 93 anos». Diz que para além de ser «uma grande honra para nós, receber mais de uma centena de pessoas com quem partilhamos valores essenciais e a mesma identidade social e cultural, é uma oportunidade para reafirmar o papel da Companhia de Jesus na educação e na preparação para a vida de dezenas de gerações por toda a Europa».

O ponto alto do evento ocorre este sábado, à tarde, com a conferência sobre “O valor da educação inaciana na Europa de hoje”, no auditório II. Serão oradores Paula Castro, professora catedrática e diretora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto; Manuel Araújo, engenheiro e presidente da direção da Fundação “Mundos de Vida”; e o jesuíta Samuel Afonso, que foi enfermeiro, antes de se tornar padre e completar a sua formação nas áreas da pedagogia e filosofia, e hoje coordena a ação pastoral do complexo educativo que agrega o Instituto Nun’Alvres (ensinos básico, secundário e profissional), um jardim de infância, a escola profissional Oficina e o Conservatório de Música e a escola profissional Artave.

O programa do encontro inclui ainda reuniões da direção da ECJA, workshops temáticos, momentos de partilha entre antigos alunos de escolas e universidades jesuítas e atividades sociais, a decorrer em Santor Tirso e no Porto.

Atualmente, existem mais de 840 colégios jesuítas em 72 países, com uma oferta até ao ensino secundário. Por todo o mundo, há cerca de 200 universidades sob administração da Companhia de Jesus.