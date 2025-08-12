Famalicão: Jogo de apresentação do Joane é quinta-feira

Esta quinta-feira, às 20 horas, o GD Joane realiza o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, tendo como convidado o vizinho Pevidém.

Esta partida entre equipas que vão disputar a pró nacional da AF de Braga joga-se no Estádio de Barreiros. Os sócios com as quotas em dia têm acesso gratuito.

Esta será a oportunidade para conhecer as caras novas do Joane, formação que contratou vários jogadores para fazer face a um campeonato que se espera muito competitivo e onde estão, por exemplo, quatro formações que, na época passada, competiram no Campeonato de Portugal. Joane e Pevidém são duas dessas equipas.