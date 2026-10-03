Ao final da manhã deste sábado, o FC Famalicão realizou o terceiro jogo-treino durante a pausa da I Liga. Na Academia, a equipa de Carlos Carvalhal, recebeu e venceu, 1-0, a AD Marco 09, formação da Liga 3. O golo da vitória foi apontado ainda na primeira parte, por Sorriso.

O treinador do Famalicão, que tem sete jogadores fora para os compromissos das respetivas seleções, “deu” minutos a outros jogadores. Realce para a utilização, em cada parte, dos guarda-redes Gabriel Cabral e Zlobin, sendo que o habitual titular da equipa, Carevic, não foi a jogo. O avançado Abubakar também não fez parte desta partida dado que já deve estar junto da seleção principal da Nigéria que, a 9 de outubro, tem um particular com a Rússia. É a primeira vez que o jovem avançado do Famalicão é convocado para a seleção principal do seu país. Quem aproveitou a oportunidade foi outro jovem. Jonas, avançado da equipa sub-23, foi chamado para a partida de preparação com o Marco.

Antes deste jogo com o Marco, o Famalicão tinha defrontado o AFS (derrota, 1-0) e o Trofense (vitória (2-0).

A I Liga regressa no próximo fim de semana, mas o Famalicão só joga na noite do dia 12 para a jornada 8, na receção ao Alverca.