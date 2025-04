Famalicão: Jogo do título nacional sub-23 é de entrada gratuita

Faltam duas jornadas para o final da Liga BPI e o FC Famalicão está concentrado e confiante na luta pela manutenção. O principal campeonato nacional feminino esteve parado nas duas últimas semanas, tempo aproveitado pelo conjunto famalicense para afinar estratégias para o que falta da prova. O campeonato regressa no fim de semana de 3 e 4 de maio, com as famalicenses a receberem, no sábado, às 15 horas, o Damaiense. O jogo é no campo n.º 2 do Estádio Municipal, sendo importante o apoio dos sócios nesta partida que pode manter acesa a continuidade da equipa na Liga BPI.

A equipa feminina do Famalicão, que está a fazer uma boa ponta final de campeonato, ocupa o décimo lugar, com 17 pontos a um do play-off da manutenção; já o Damaiense, com 23 pontos, está dois lugares acima.

Recorde-se que a época não foi fácil para as famalicenses, não só pelo plantel que é praticamente novo, mas também porque várias atletas chegaram já a prova ia longa. Consolidados processo e com as atletas que chegaram devidamente reintegradas, a equipa subiu de produção e os resultados foram aparecendo. Na jornada 16 a equipa de Rita Castro Silva tinha apenas 7 pontos e para a penúltima jornada (21) apresenta-se com 17.

Depois do Damaiense, as famalicenses fecham o campeonato, a 11 de maio, em casa do Racing Power.