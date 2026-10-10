O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, entre o Paredes e o FC Famalicão já tem dia e hora. A equipa de Carlos Carvalhal joga no domingo 18 de outubro, às 19h30, em casa da equipa que compete na Liga 3. Em cinco jornadas, o Paredes soma quatro vitórias e lidera a sua série, com 12 pontos.

Na segunda eliminatória da Taça também jogou em casa e goleou, 5-1, o Maria da Fonte, formação do Campeonato de Portugal.

O Famalicão, tal como as restantes equipa da I Liga, entram pela primeira vez na Taça de Portugal, jogando todas na condição de visitantes.