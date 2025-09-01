Famalicão: Jogo entre Famalicão e Sporting cancela BTT Night Race

O passeio anual de seniores a Fátima decorre desta quarta a sexta-feira, numa caravana que junta cerca de 10 mil pessoas.
É em ambiente de convívio, fé e boa disposição que seniores e reformados, distribuídos por 183 autocarros, partem das 49 comunidades de freguesia do concelho em direção ao Santuário.
Esta quarta-feira, a viagem é para as freguesias de Castelões, Cruz, Joane, Mogege, Oliveira St.ª Maria, Oliveira S. Mateus, Pedome, Pousada de Saramagos, Requião, Riba de Ave, Vale S. Cosme, Telhado, Portela, Vale S. Martinho e Vermoim.
Na quinta-feira, é a vez dos seniores de Abade de Vermoim, Antas, Arnoso St.ª Eulália, Arnoso St.ª Maria, Sezures, Brufe, Gavião, Gondifelos, Cavalões, Outiz, Lemenhe, Mouquim, Jesufrei, Louro, Nine, V. N. de Famalicão e Calendário.
Os autocarros de Avidos, Lagoa, Bairro, Bente, Carreira, Esmeriz, Cabeçudos, Delães, Fradelos, Landim, Lousado, Ribeirão, Ruivães, Novais, Seide S. Miguel, Seide S. Paio e Vilarinho das Cambas partem no último dia da iniciativa, sexta-feira.
Nestes dias, a hora de partida dos autocarros nas diversas freguesias está marcada para as 6h30 e a chegada acontece pelas 19h00. As três corporações de bombeiros do concelho e o Núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão dão o devido apoio nesta viagem.