O encontro entre famalicenses e maritimistas, da noite do passado domingo, a contar para a segunda jornada da I Liga, foi o que registou a melhor média de tempo útil, com 61:50, seguido do confronto entre o Rio Ave e o FC Porto, 60:29; e o FC Arouca – Moreirense FC, com 60:25

O tempo útil de jogo da Liga Betclic continua a subir e, na segunda jornada, a média foi de 57,49 minutos, sendo o segundo melhor registo de sempre numa jornada da competição desde que há registo (2012/2013). O valor mantém-se igualmente acima da média acumulada na última temporada (53,38m), revelando uma tendência positiva verificada neste arranque de época.

Recorde-se que a partida entre o Famalicão e o Marítimo terminou com a vitória, 1-2, dos insulares.