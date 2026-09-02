As equipas famalicenses que vão competir em mais uma edição do pró nacional da AF Braga ultimam a sua preparação e, nos próximos dias, têm agendados os jogos de apresentação aos adeptos.

A AD Oliveirense joga na noite desta sexta-feira, às 20h15, tendo como convidado o Operário FC. A apresentação do plantel da equipa de Oliveira Santa Maria decorre às 20 horas e, 15 minutos, começa a partida.

Também esta sexta-feira, às 20 horas, o Estádio de Barreiros recebe a apresentação do GD Joane. O adversário é o FC Vilarinho, equipa de Santo Tirso, que compete na AF Porto.

No domingo, às 17 horas, disputa-se o Troféu Amadeu Barbosa, jogo de apresentação da AD Ninense que tem como convidado o Desportivo de S. Cosme.