Famalicão: Jorge Ferreira e António Jesus, os melhores no torneio de bilhar

Jorge Ferreira, no Snooker, e António Jesus, no Livre, foram os vencedores do torneio de bilhar organizado pela Casa do Povo de Lousado, prova que reuniu 40 participantes. Na entrega de prémios, que decorreu este fim de semana, marcou presença Pedro Oliveira, vereador da Câmara Municipal.

No jantar convívio de encerramento, com a presença de patrocinadores do evento e entidades oficiais, destaque para a presença do executivo da Junta de Freguesia de Lousado, liderado por Jorge Ferreira (vencedor do torneio), e João Cruz, além de Marta Sá, presidente da Assembleia de Freguesia.

No dia do seu 89º aniversário, esta segunda-feira, 27 de abril, realiza-se uma missa por todos os sócios falecidos.

Nas próximas iniciativas, no dia 16 de maio, no anfiteatro da Casa do Povo, regressa o teatro com a peça “A pior aldeia de Portugal“, do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. O espetáculo tem um cariz. No dia 30, haverá mais um Open de Damas, coorganizado com a Federação Portuguesa de Damas.

A Casa do Povo mantém aberto o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã entre as 10h00 e 12h00, no salão nobre. Está disponível o bilhar de snooker e livre, as damas e ainda diversa leitura regional e nacional.