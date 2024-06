Famalicão: Jorge Guerreiro, 4 Mens e muito mais em Cruz

Academias Seniores de Famalicão com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde

Na passada sexta-feira, as Academias Seniores de Famalicão juntaram-se no terceiro piquenique anual em Vila Nova de Famalicão, um convívio que aconteceu no Parque de Lazer de Gondifelos.

Este foi o primeiro momento que se juntaram as 13 Academias Seniores já existentes no concelho e que integram a recém-constituída Rede de Academias Seniores de Famalicão, com o objetivo de juntar todos os polos constituídos nas diferentes freguesias.

O autarca famalicense lembra a importância deste trabalho municipal na melhoria da qualidade de vida da população sénior, no envelhecimento ativo e combate ao isolamento. “É um grande momento e uma enorme satisfação ver o sorriso estampado nos rostos destas pessoas”, afirma Mário Passos.

Famalicão foi reconhecido recentemente por levar a cabo políticas públicas direcionadas às pessoas seniores, com a integração na Rede Global da Organização Mundial de Saúde de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.