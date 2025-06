Famalicão: Jorge Miguel ajuda Paredes a subir à Liga 3

De 21 a 27 de julho, Vila Nova de Famalicão recebe a 12.ª edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão (TICF), um dos momentos altos do Portugal Chess Tour 2024/2025. Organizado pelo Clube de Xadrez A2D, com vários parceiros institucionais, o torneio volta a reunir alguns dos melhores jogadores nacionais e internacionais no Complexo Desportivo de Vale S. Cosme.

Ao longo de nove rondas, estarão em jogo 4500 euros em prémios e a possibilidade de obter normas de Mestre Internacional e Grande Mestre. Este ano, o evento contará também com o II Estágio de Xadrez TICF, dirigido pelo Mestre Nacional Paulo Costa, e com o Blitz Chess Open Peixoto Rodrigues, a 26 de julho, com partidas rápidas e 500 euros em prémios.

As inscrições decorrem até 30 de junho e todas as informações estão disponíveis em www.ticfxadrez.com. O xadrez regressa assim em força a Famalicão, cidade que continua a afirmar-se como referência nacional e internacional na modalidade.