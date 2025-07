Famalicão: Jorge Miguel vai jogar no Salgueiros

No Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu na Pista de Atletismo do Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja, no fim de semana de 28 e 29 de junho, reuniram-se os melhores atletas nacionais dos escalões de sub-16 e sub18, que detinham as marcas de qualificação exigidas pela Federação Portuguesa de Atletismo. Nesta prova, Carolina Faria, que participou na primeira jornada, alcançou a 17ª posição, na distância dos 1500 metros. De realçar que a atleta famalicense é ainda do 1.º ano do escalão de Iniciados (sub-16) e que depois de alcançar as marcas de qualificação para participar nestes campeonatos, conquista também este importante resultado.

Na jornada seguinte, nos 3000 metros, Maria Rodrigues terminou no 10.º lugar. Importa frisar que também esta atleta famalicense esteve presente quatro anos consecutivos nestes campeonatos e sempre com resultados e lugares de grande destaque.

Leonor Monteiro e Salvador Paupério medalhados nos Campeonatos Distritais de Infantis

No Campeonato Regional de sub-14, Leonor Monteiro conquistou a segunda posição nas distâncias dos 600metros e 1000 metros, com novos recordes pessoais; Salvador Paupério foi terceiro nos 60 metros.

O Campeonato decorreu no fim de semana de 28 e 29 de junho, na Pista de Atletismo do Estádio 1.º de Maio, em Braga, para definir os campeões distritais. Na primeira jornada, distância dos 600 metros, escalão de benjamins B, Martim Sousa foi 13.º e Beatriz Monteiro 14.ª. Na segunda jornada, Beatriz Monteiro foi 10.ª nos 1000 metros. Como competição extra, na distância dos 500 metros, Gabriela Costa (2ª, com RP), Lara Pinheiro (3ª, com RP), Inês Oliveira (4ª, com RP) e Tiago João Costa (6º).

Atletas participam na II Noite Quente da Maia

O Liberdade participou também na II Noite Quente, na Pista de Atletismo do Estádio Municipal Professor Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, que decorreu no dia 25 de junho. Daniela Costa foi 10.ª nos 400 metros, com recorde pessoal. Na distância dos 1500 metros, Inês Sousa foi 1ª júnior, Tânia Silva 1ª master 35, Jaime Gonçalves 1.º Master 40, Frederico Vilhena 2.º Júnior, com novo Recorde Pessoal; Rodrigo Rouxinol 3.º júnior, com novo Recorde Pessoal, e Saúl Vilhena 1.º Master 60.