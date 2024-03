Famalicão: Jorge Paulo Oliveira eleito secretário da Assembleia da República

Até ao dia 7 de abril pode candidatar-se ao JUMP – concurso de novos negócios promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do Famalicão Made IN, em parceria com a UPTEC- Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. A edição deste ano está aberta a projetos de novos negócios e ideias criativas e inovadoras na área da “Transição Verde e Digital”. O vencedor recebe 5 mil euros, o segundo 2.500 e o terceiro 1.500 euros. Ainda como prémios, há um ano grátis de incubação e acesso a programa de aceleração.

As inscrições podem ser feitas em www.famalicaomadein.pt

Desde a primeira edição, em 2019, o concurso tem procurado que promover o desenvolvimento de novos projetos, atrair e captar novas empresas ou a criação de novas ideias e projetos de elevado potencial de negócio, através da facilitação do acesso a mecanismos de financiamento adequados, assim como a parcerias de negócio estratégicas.