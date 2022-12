Famalicão: Jorge Paulo Oliveira integra Comissão de Revisão Constitucional

O Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros vai homenagear, este sábado, na Gala “O Norte reconhece, o Norte Valoriza”, a Unidade de Urgência do Hospital de Famalicão, que receberá uma Menção Honrosa «pelo relevante desempenho e serviços prestados ao SNS, aos utentes e ao país, no último ano».

A distinção é, para os responsáveis do Centro Hospitalar, «resultado do intenso e competente desempenho dos nossos profissionais de enfermagem, neste caso do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica. As urgências hospitalares são, como se sabe, um dos serviços assistenciais mais importantes, mais exigentes e mais escrutinados, mas, por vezes, pouco reconhecidos, do SNS».

Dos 11 hospitais gerais e centros hospitalares da região Norte (excluídas as Unidades Locais de Saúde), em julho passado, as Urgências do CHMA estavam no 3º lugar (68,7%) na percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo previsto.

O programa “O Norte reconhece, o Norte Valoriza”, começou por ser uma plataforma difusora de boas práticas em enfermagem, acabando por se transformar num momento de consagração. Na gala serão distinguidos enfermeiros e equipas de enfermagem, em quatro categorias: Carreira, Excelência, Investigação e Mérito.