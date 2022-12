Famalicão: Jorge Paulo Oliveira visita CIOR e Camilo Castelo Branco

A PASEC – Plataforma de Ação Socioeducativa e Cultural foi, mais uma vez, considerada e em dose dupla, Melhor Boa Prática da União Europeia. É o oitavo ano que é alvo desta distinção, sendo que a Plataforma famalicense é a única organização europeia com este registo. São sete prémios de melhor boa prática e quatro de projeto inspirador da UE. A estes prémios, acrescem dezenas de outros de dimensão regional, nacional e internacional.

Como Boa Prática, o reconhecimento surgiu no âmbito do Programa Erasmus +, maior programa de mobilidade, educação e formação internacional, nas ações chave 2 e 3, projetos de cooperação e projetos de diálogo jovem. Foi reconhecido o trabalho Democracia Participativa, pelo envolvimento de jovens em situação de exclusão em projetos de intervenção social e de interação com os decisores políticos regionais e nacionais. Neste âmbito, foi o projeto Discover EU a receber a distinção.

Foi, ainda, premiada pelo Projeto Radar que promove o conceito de “Territórios Juvenis Inteligentes” e que uniu uma série de parceiros internacionais que ajudaram a montar a primeira Rede Transnacional de Territórios Juvenis Inteligentes. Desta rede fazem parte 20 organizações de juventude e mais de 1300 jovens. O projeto ajudou mais de vinte municípios de três países a redefinir as suas políticas juvenis de proximidade numa articulação direta entre jovens, técnicos de juventude, agentes educativos e culturais e decisores políticos

Durante a cerimónia de atribuição destas distinções, que decorreu no passado dia 16, na Figueira da Foz, a presidente da PASEC, Sara Gomes, assinalou que «estes são mais dois prémios que muitos nos honram e demonstram, uma vez mais, a excelência do trabalho de educação não formal e inovação social das equipas pedagógicas da PASEC». Estes dois «importantes prémios de dimensão internacional», classificou a dirigente, são, do seu ponto de vista, resultado de um trabalho integrado, «consistente e consolidado assente numa pedagogia participativa de proximidade que coloca os jovens como verdadeiros protagonistas juvenis nas suas comunidades e territórios de origem».

A cerimónia de integra dos Prémios de Boas Práticas UE/Erasmus + teve lugar no auditório Municipal da Figueira da Foz, com a presença dos diretores do Programa Erasmus + e do Secretário de Estado do Desporto e Juventude.