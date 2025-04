Famalicão: Jorge Reis-Sá convida a «celebrarmos a nossa vila»

Na tarde deste sábado, às 15 horas, no âmbito do Mercado do Livro, que decorre no centro da cidade, é apresentado o livro “Famalicão”, com textos de Jorge Reis-Sá e fotografias de Libório Manuel Silva. A obra, uma edição do Centro Atlântico e que faz parte da Coleção Portugal, será apresentado por Francisco Mendes da Silva e João Pereira Coutinho.

O autor, Jorge Reis-Sá, já revelou o primeiro excerto do livro. E é assim: «A Criança sai da sala para a varanda. É uma vivenda sobranceira ao cemitério de Calendário. Ao lado, a igreja da freguesia. Em baixo, o campo de futebol. É a casa dos avós, onde nasceu e onde viveu até aos quatro anos. E onde voltava todos os fins-de-semana até que o tempo passou e deixou de fazer sentido voltar».

O texto – o livro também – é, como refere o escritor famalicense, «uma memória – mas do passado e do futuro, como julgo se perceberá a certa altura». E deixa o convite: «Apareçam no sábado para celebrarmos a nossa Vila».