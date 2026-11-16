O empresário, ex-autarca e ex-dirigente associativo, tendo presidido ao FC Famalicão, é o padrinho do Agrupamento 330 S. Pedro de Esmeriz. Os escuteiros deram as boas vindas a Jorge Silva na manhã deste domingo, agradecendo «por aceitar este compromisso de voltar a viver de uma forma mais próxima o Escutismo», ressalvando a máxima que «uma vez escuteiro, para sempre escuteiro. Ser padrinho no escutismo vai muito além de um título; é ser guia, amparo e é caminhar lado a lado connosco na construção de um mundo melhor e na formação de novos Homens e Mulheres»

Na cerimónia, que decorreu no decurso da eucaristia, os escuteiros e a comunidade assinalaram, também, o aniversário da madrinha D. Alcina, que completou 90 anos de vida.

Aos padrinhos, os escuteiros “oferecem” a sua casa «para que continue ser a vossa casa e que considerem a família escutista como vossa família».