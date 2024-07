Famalicão: Jorge Teixeira é o novo líder do Rotary

Jorge Teixeira é o novo presidente do Rotary Club de Famalicão. A transmissão de tarefas decorreu na noite da passada quinta-feira, com Jorge Teixeira a suceder a Domingos Freitas, que presidiu ao Club no ano rotário 23/24.

O novo presidente do Rotary, que estará no cargo até julho do próximo ano, referiu-se ao trabalho feito pelo presidente cessante, com destaque para a entrada de dois novos companheiros, ainda jovens, o que garante a vitalidade e sustentabilidade da instituição. De resto, assumiu o compromisso de manter o rumo traçado nos últimos anos, destacando que as iniciativas realizadas com sucesso e que se tornaram referência serão para manter.

O presidente cessante, Domingos Freitas, falou das iniciativas realizadas durante o mandato e das quais resultaram saldos líquidos positivos que serão entregues às instituições beneficiárias (Torneio de Golfe e Trail Lap50, as que chamaram à atenção dos famalicenses), mas também outras iniciativas que fomentaram a amizade e o companheirismo (magusto, concerto de Natal, festa da primavera e paelha solidária) e das quais resultaram saldos positivos para os projetos solidários. No final agradeceu a colaboração de todos os companheiros que colaboraram para que a sua presidência tivesse sido coroada de êxito.

Na cerimónia, para além dos companheiros e representações de dez clubes do distrito, com destaque para o RC de Guimarães – clube padrinho -, estiveram Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, bem como do vereador Augusto Lima.

Mário Passos salientou a importância do Rotary Club para o concelho, quer pelas iniciativas, quer pelo apoio que presta às pessoas e instituições, destacando um dos lemas de Rotary, que também aplica na gestão do município: «não devemos deixar ninguém para trás».