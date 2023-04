Famalicão: Jornada dos campeonatos da AFSA teve algumas surpresas

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Nova de Famalicão geriu, em 2022, 412 processos de promoção e proteção, terminando o ano com 330 processos ativos.

De acordo com o relatório anual de atividades da instituição, a violência doméstica, a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e o desenvolvimento da criança/jovem, o absentismo escolar e a negligência foram as principais problemáticas que levaram à sua sinalização, grande parte pelas autoridades policiais, pelos estabelecimentos de ensino e por via do anonimato.

Atento a esta realidade e para consciencializar a comunidade para o seu papel na prevenção dos maus tratos a crianças e jovens, o Município volta a associar-se ao “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, a decorrer durante este mês.

Em Famalicão, a iniciativa arrancou no passado sábado, com uma caminhada pelos Direitos das Crianças promovida pela CPCJ e com o lançamento, esta segunda-feira, de uma campanha de promoção dos direitos e proteção da criança e jovem em perigo, sob o lema “Pare. Mude Vidas”.

Do programa constam, ainda, ações de sensibilização em parceria com o Centro Escolar de Antas (18 e 20 de abril) e com a EB1 de Cabeçudos (24 e 27 de abril). O “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância” termina com a construção de um Laço Humano, no dia 28 de abril, pelas 11 horas, nos Paços do Concelho.

Recorde-se que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que promovem os direitos da criança e do jovem, com ações que visam prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Famalicão está na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 94, 1.º andar. Mais informações através dos números 252 320 985 ou 911 996 678 ou do email cpcjvnfamalicao@gmail.com.