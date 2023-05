Famalicão: Jornadas do Ensaísmo no Museu Bernardino Machado

‘O Ensaísmo: Problemas e Modernidade de um certo modo de escrita’ é o primeiro tema da primeira edição das Jornadas do Ensaísmo, evento organizado pelo Museu Bernardino Machado. A iniciativa decorre na manhã de 2 de junho, a partir das 10 horas, no espaço museológico e é de entrada gratuita.

Fernando Catroga, da Universidade Coimbra, que vai falar sobre ‘O Tentear do Ensino’; João Príncipe, da Universidade de Évora, com ‘Ensaísmo e Método em António Sérgio’; Sérgio Campos Matos, da Universidade de Lisboa, com ‘História e Ensaísmo em Ortega y Gasset’; Augusto Fitas da Universidade de Évora, com ‘Um Ensaio Sobre Filosofia da Ciência’; e o coordenador científico do museu dedicado ao antigo Presidente da República, Norberto Cunha, da Universidade do Minho, com ‘Montaigne Redivivus’, participam na iniciativa.

Este evento científico está acreditado para professores dos grupos disciplinares 200, 400, 410 e 420. As inscrições para o efeito devem ser feitas junto do Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAE V.N. Famalicão).

Mais sobre as jornadas do Ensaísmo do Museu Bernardino Machado em www.famalicao.pt/jornadas-do-ensaismo .