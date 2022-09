Famalicão: Jornal i revela relatos de abuso de menores por parte de antigo padre de Joane

O Teatro Narciso Ferreira (TNF), em Riba de Ave, faz parte do programa de visitas do IV Ciclo de Conferências “Novos contributos para a história industrial portuguesa” organizado pelo Museu da Indústria Têxtil, que decorre entre 15 de outubro a 3 de dezembro em vários locais da região Norte.

Alvo de um profundo processo de reconstrução e reequipamento pelo Município de Vila Nova de Famalicão, o TNF está há alguns meses em pleno funcionamento, assumindo-se como um polo de dinamização artística naquela zona do concelho que confronta com os territórios vizinhos de Guimarães e Santo Tirso.

O IV Ciclo de Conferências do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave (MITBA) terá três sessões, divididas pelos dias 15 de outubro, 12 de novembro e 3 de dezembro. Casa sessão decorre na tarde destes dias, a partir das 15 horas, no MITBA, e inclui a visita guiada a um sítio de interesse patrimonial no final da conferência.

O ciclo começa com Mário Bruno Pastor, doutorando da Universidade Católica Portuguesa (Polo do Porto) e membro da Associação Portuguesa para o Património Industrial, que abordará a história da “A fábrica de lanifícios de Padronelo, em Amarante (1855-2022)”, a 15 de outubro, que inclui, no final, a visita ao Teatro Narciso Ferreira, na vila de Riba de Ave.