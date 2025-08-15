Famalicão: José Alexandre Carneiro é adjunto da seleção do Kuwait

O treinador famalicense, de 46 anos, é adjunto de Hélio Sousa, na seleção nacional do Kuwait.

Nas últimas épocas, José Alexandre Carneiro foi adjunto na seleção do Bahrein e do Qatar SC. O seu percurso também passou pelo Sporting, como analista, na seleção nacional, e no Famalicão.

O novo desafio é encarado “com muito orgulho. A nossa apresentação ao leme da Seleção Nacional do Kuwait marca o início de um projeto emocionante onde a paixão e o trabalho árduo serão os nossos pilares”, escreve o treinador famalicense nas redes sociais.

De agora em diante, “esta é a nossa casa, as cores do Kuwait são a nossa nova pele e o sucesso desta equipa é a nossa missão. Estamos prontos para este desafio”, garante José Alexandre Carneiro.

Fotos, reprodução Facebook de José Alexandre Carneiro