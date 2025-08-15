Concelho, Desporto

Famalicão: José Alexandre Carneiro é adjunto da seleção do Kuwait

O treinador famalicense, de 46 anos, é adjunto de Hélio Sousa, na seleção nacional do Kuwait.

Nas últimas épocas, José Alexandre Carneiro foi adjunto na seleção do Bahrein e do Qatar SC. O seu percurso também passou pelo Sporting, como analista, na seleção nacional, e no Famalicão.

O novo desafio é encarado “com muito orgulho. A nossa apresentação ao leme da Seleção Nacional do Kuwait marca o início de um projeto emocionante onde a paixão e o trabalho árduo serão os nossos pilares”, escreve o treinador famalicense nas redes sociais.

De agora em diante, “esta é a nossa casa, as cores do Kuwait são a nossa nova pele e o sucesso desta equipa é a nossa missão. Estamos prontos para este desafio”, garante José Alexandre Carneiro.

Fotos, reprodução Facebook de José Alexandre Carneiro

Famalicão: Parque infantil em Vermoim vandalizado durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, o Parque de Penelas, localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão, foi alvo de atos de vandalismo.

A estrutura em madeira que delimitava o espaço foi partida e arrancada por desconhecidos, deixando o local visivelmente danificado. A situação está a gerar indignação entre a população, que lamenta a destruição de um espaço de lazer muito utilizado pela comunidade.

Imagem: Reprodução Redes Sociais / Notícias de Vermoim

Devesa Sunset: Música para ouvir ao por do sol no Parque da Devesa neste feriado

O Parque da Devesa, em Famalicão, recebe esta sexta-feira, 15 de agosto, a atuação de Ana Lua Caiano no âmbito do Devesa Sunset 2025. Considerada uma das maiores revelações da música portuguesa, a artista apresenta o seu álbum de estreia Vou ficar neste quadrado, distinguido como um dos melhores de 2024 por críticos nacionais e internacionais.

Com entrada livre, o concerto começa às 19h, num cenário de pôr-do-sol e natureza. O ciclo de concertos encerra a 22 de agosto com o projeto himalion, de Diogo Sarabando.

Famalicão: Neste feriado há recolha de lixo

A recolha de resíduos sólidos urbanos em Vila Nova de Famalicão mantém-se nos horários habituais esta sexta-feira, 15 de agosto, feriado.

O serviço de recolha será realizado normalmente, abrangendo as zonas e horários já definidos para este dia da semana.

O município apela aos munícipes para colocarem os resíduos nos locais e períodos indicados, de forma a garantir o bom funcionamento do serviço e a limpeza urbana durante o feriado.

Experiência e renovação marcam a lista de Mário Passos para Famalicão

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP) formalizou esta quinta-feira, 14 de agosto, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, as listas de candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia para as Eleições Autárquicas 2025.

O atual presidente da autarquia e recandidato, Mário Passos (PSD), sublinhou que a equipa resulta de uma “seleção rigorosa” que alia “experiência” e “novas caras”. Destacou ainda a importância da “palavra dada” e do “compromisso” para conquistar a confiança da população.

O mandatário de lista, Paulo Cunha, referiu que “Vila Nova de Famalicão continua a registar uma grande capacidade de mobilização” e apresenta “primeiras escolhas, não segundas opções”.

A lista à Câmara é liderada por Mário Passos, seguida por Hélder Pereira (CDS-PP) e Susana Pereira, independente e ex-presidente da Junta de Riba de Ave. Entre os restantes nomes estão vereadores em funções, autarcas em fim de mandato e estreantes na política local.

Para a Assembleia Municipal, o atual presidente João Nascimento volta a ser aposta. Mário Passos defende que “demonstrou reunir as melhores qualidades para gerir os assuntos com imparcialidade e rigor”.

Com um programa eleitoral “praticamente concluído” e apresentação prevista para setembro, o candidato social-democrata garante que a sua equipa está preparada para responder “aos grandes desafios de futuro do concelho”.

Famalicão: Quatro feridos (um em estado grave) em acidente entre motas na N206

Quatro pessoas ficaram feridas, na noite desta quinta-feira, na sequência de um acidente de viação a envolver duas motas, ocorrido na estrada nacional 206, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu na Avenida Dr. Mário Soares, nas proximidades do posto de abastecimento da Cepsa.

O alerta para a ocorrência chegou cerca das 22h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

Há registo de um jovem em estado grave, que foi encaminhado para o Hospital de Braga, os restantes foram transportados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

 

Famalicão: Plantel tem “uma enorme vontade de vencer”

Léo Realpe, que faz dupla no centro da defesa do Famalicão com Justin de Haas, considera que “foi importante” começar o campeonato com uma vitória, 3-0, sobre o Santa Clara. Também importante, sublinha, “foi manter a baliza a zero, o que nos dá confiança defensivamente”.

Os três pontos “reforçam a confiança do grupo”, depois de uma “boa pré-época” que permitiu consolidar as ideias do treinador Hugo Oliveira que chegou ao clube em dezembro do ano passado.

Realpe garante que o plantel “nunca desiste”, é solidário, como aconteceu “com a recente lesão de Aranda”, e tem “uma enorme vontade de vencer”.

O defesa central equatoriano agradece, também, o “apoio do décimo segundo jogador. É bom sentir que os adeptos estão sempre connosco porque, assim, dentro do campo só temos de fazer o nosso trabalho”.

Depois da vitória na jornada de abertura da I Liga, neste sábado o Famalicão visita o Tondela. A partida é em Rio Maior.