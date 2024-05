Famalicão: José António Ramos é vice-campeão nacional sub-12

No Campeonato Nacional de Jovens na vertente semirrápidas, para os escalões sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Câmara Municipal da Mealhada, a delegação do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis foi chefiada pelo Coordenador do CX A2D, Mário Oliveira, e fez-se representar por 19 atletas, o que constituiu um recorde de participação numa competição nacional de jovens.

Na prova disputada no passado sábado, o CX A2D viu José António Ramos sagrar-se vice-campeão absoluto sub-12 ao alcançar 7 pontos em 8 jogos. No escalão sub-18, João Afonso lutou por um lugar no pódio absoluto até à penúltima sessão, mas não sendo feliz, ainda alcançou o 8.º lugar com 5 pontos em 8 possíveis.

Os resultados obtidos deram continuidade à aposta sistemática nos jovens que vêm obtendo bons resultados a médio e longo prazo, como estas competições o comprovam.