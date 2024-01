Famalicão: José Azevedo conquista terceiro lugar 3000 metros

Este domingo, os seniores do FAC venceram, 54-37, o CD Póvoa Sub-23, segundo classificado da série norte do nacional da 1.ª divisão de basquetebol.

Com um primeiro quarto equilibrado (9-9) com as defesas a serem sempre superiores ao ataque, o Famalicense conseguiu uma ligeira vantagem antes do recolher aos balneários (13-10). Manteve-se a toada no terceiro (12-10). Depois, e galvanizados pelo público, os famalicenses deram uma “sapatada” na partida (20-8), conseguindo a vitória e uma vantagem pontual no confronto direto.

No próximo sábado, o FACrecebe a UAC Sports dos Açores, jogo marcado para as 17h30. Cumpridas 10 jornadas, o FAC mantém o quinto lugar, com 15 pontos.