Famalicão: José Cid dá concerto em Esmeriz

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assinou, esta segunda-feira, dia 3 de julho, um conjunto de protocolos para a atribuição de apoios financeiros, num valor global de quase 15 mil euros, destinados a apoiar as atividades regulares de 5 associações juvenis do concelho: a Koklus- Associação Juvenil de Fradelos, a YUPI – Youth Union of People With Initiative, a Associação Guias de Portugal, o Corpo Nacional de Escutas – Junta do Núcleo de Vila Nova de Famalicão e a Quebraritmo – Associação Juvenil.

«As associações juvenis têm um papel muito importante no dia-a-dia dos nossos jovens, no seu crescimento e no seu desenvolvimento», reconheceu Mário Passos.

O autarca famalicense referiu que o município quer dar resposta às necessidades e interesses dos jovens. «Queremos que se integrem e participem na construção do nosso futuro coletivo e, nesta matéria, as associações juvenis dão, cada uma na sua área de intervenção, um contributo fundamental», afirmou Mário Passos, que na cerimónia se fez acompanhar pela vereadora da Juventude, Luísa Azevedo.

À Associação Guias de Portugal, que em Famalicão conta com 4 companhias (Famalicão, Pedome, Riba de Ave e Joane), envolvendo diretamente cerca de 250 jovens meninas com idades entre os 6 e os 12 anos, foi atribuído um apoio de 2 mil euros. Ao Corpo Nacional de Escutas, representado pelo Junta de Núcleo de Vila Nova de Famalicão, através dos seus 44 agrupamentos e mais de 3 mil jovens escuteiros, a autarquia entregou um apoio de 8 mil euros. Por sua vez, a Koklus- Associação Juvenil de Fradelos que desempenha um conjunto de atividades de índole cultural e desportiva, a Câmara Municipal concedeu um apoio de mil euros. À YUPI e à Quebraritmo, a autarquia ajuda com 3000 e 850 euros, respetivamente.