Famalicão: José Lamego é candidato do PAN a Famalicão/Calendário

José Lamego, de 57 anos, Gestor de Projeto, licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, é o cabeça de lista do PAN à União de Freguesias de Famalicão e Calendário. Segundo o candidato, «vivemos tempos difíceis e instáveis e o futuro precisa de uma nova energia, por isso aceitei este desafio de me candidatar à União de Freguesias, com o compromisso de lutar por uma comunidade mais inclusiva, mais empática, mais amiga da natureza e dos animais».

Para atingir estes objetivos, caso seja eleito, aponta como prioridades «melhorar a segurança para os peões e a mobilidade suave, em geral; a criação do Parque Florestal Municipal no Monte do Facho e Monte de Santa Catarina, com vista à criação de zonas protegidas e promotoras da preservação da biodiversidade, fazendo a ligação ao Castro de S. Miguel-o-Anjo, espaço que deve servir de ponto para educação ambiental e arqueológica e não como mais uma artificialização, conforme anunciado pelo atual executivo». Defende a reversão da urbanização da mata da Boa Reguladora, por considerar que é um «erro de ordenamento do território e de falta de visão ambiental da coligação PSD/CDS». José Lamego, considera, ainda, fundamental «proceder à identificação do número de animais, em especial, colónias de gatos que não estão inseridas no programa CED (captura-esterilização-devolução), e garantir quer o alargamento de espaços para colónias, quer políticas de esterilização reforçadas», defendendo, por isso, a inscrição de verbas no orçamento anual para proteção e bem-estar animal.

O partido, que concorre pela primeira vez a esta União de Freguesias, defende uma «visão integrada do território, assente num planeamento estratégico entre Câmara Municipal e freguesias».