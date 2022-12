Famalicão: Jovem apanhado com arma ilegal

Na manhã desta quinta-feira, um grupo de crianças do CATL2 do Centro Social de Calendário visitou as instalações da CIDADE HOJE. Acompanhadas pelas suas educadoras, conheceram as várias valências, desde a rádio, jornal à TV. Curiosas, questionaram sempre que entenderam e ainda tiveram a oportunidade de estar em direto na rádio, com a locutora Alexandra Silva. Aos microfones, desejaram a todos um Feliz Natal.

Este é o segundo grupo de crianças do Centro Social de Calendário que visita, esta semana, a CIDADE HOJE.