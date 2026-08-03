Na madrugada desta segunda-feira, uma pizzaria localizada na Alameda Cónego Joaquim Fernandes, no centro de Vila Nova de Famalicão, foi assaltada.
O crime ocorreu cerca das 02h30 e terá sido levado a cabo por um jovem. O acesso ao interior do estabelecimento foi feito depois do larápio ter partido o vidro da porta.
O sistema de segurança do espaço comercial foi determinante para afugentar o ladrão, uma vez que foi acionado instantes após a entrada forçada.
A Cidade Hoje sabe que o caso já foi comunicado à PSP que tem em sua posse importantes elementos que podem identificar o jovem assaltante.
Na mesma madrugada, a poucos metros daquele local, um dos vidros das portas da Igreja Matriz Nova foi destruído, num assalto fal